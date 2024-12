Remis in Ulm zu wenig für den HSV – Und auch für Polzin?

Ulm (dpa) –

Der Hamburger SV bleibt unter Interimstrainer Merlin Polzin in der 2. Fußball-Bundesliga ungeschlagen. Doch das 1:1 (0:1) bei Aufsteiger SSV Ulm war für die Norddeutschen zu wenig. Definitiv zu wenig für die Aufstiegsambitionen des Clubs, der damit nur eines der vergangenen sieben Spiele gewonnen hat, und vielleicht auch zu wenig für die Aussichten von Polzin, dauerhaft zum Cheftrainer der einstigen Bundesliga-Dinos befördert zu werden.

«Das ist erst einmal ein Punkt, den wir mitnehmen aus einem erwartet schweren Spiel», sagte Polzin nach dem Abpfiff bei Sky. Der 34-Jährige, der in der vergangenen Woche seine UEFA-Pro-Lizenz erfolgreich erworben hat, erkannte aber auch: «Wir nehmen positive wie negative Dinge mit.» Über seine Zukunftsaussichten wollte Polzin nicht spekulieren. Vielmehr gelte es, das Spiel «gemeinsam mit dem Trainerteam» aufzuarbeiten.

Aaron Keller (34. Minute) hatte die Gastgeber vor 17.400 Zuschauern im ausverkauften Donaustadion in Führung gebracht. Davie Selke (49.) erzielte den Ausgleich. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Daniel Elfadli (68.) spielte der HSV über weite Strecken der zweiten Halbzeit in Unterzahl.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in die Partie. Der Fokus lag eher auf Spielkontrolle denn auf spektakulären Offensivaktionen. Die Gastgeber legten als erste die Zurückhaltung ab, belohnten sich aber zunächst nicht. Das änderte sich, als Keller den HSV-Verteidiger Silvan Hefti im Gästestrafraum stehen ließ und eiskalt zur Ulmer Führung einschoss. Die Hamburger erarbeiteten sich in der ersten Hälfte nicht eine Torchance.

Elfadli sieht nach Foul im gegnerischen Strafraum Gelb-Rot

Kurz nach dem Seitenwechsel unterschätzte SSV-Schlussmann Christian Ortag eine Flanke von Miro Muheim. Der in die Startelf zurückgekehrte Selke war per Kopf zur Stelle und glich aus. Wenig später verpasste Jean-Luc Dompé mit einem Pfostenschuss die Hamburger Führung (51.).

Nach einem klaren Foul im Ulmer Strafraum wurde Elfadli von Schiedsrichter Patrick Alt vom Feld geschickt. Beide Teams ließen im Anschluss klare Möglichkeiten aus. HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes war mit einer ganz starken Parade gegen einen abgefälschten Schuss von Romario Rösch (74.) zur Stelle. Selke hatte den zweiten Pfostentreffer der Gäste (84.).

Zum Jahresabschluss kommt Fürth in den Volkspark

Bei einem optimalen Verlauf des Spieltags hätte der HSV mit einem Sieg in Ulm an die Tabellenspitze springen können. So verharren die Hanseaten weiter im Mittelfeld der Liga. Zum Jahresabschluss steht dann am nächsten Samstag das Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth auf dem Programm. Für Merlin Polzin die letzte Gelegenheit, sich für den Posten des Cheftrainers zu bewerben. Wenn es nicht schon zu spät ist.