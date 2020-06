Remis gegen Osnabrück bringt HSV-Aufstieg in Gefahr

Hamburg (dpa/lno) – Trainer Dieter Hecking war geladen. Denn der Hamburger SV kommt im Finish des Aufstiegsrennens zur Fußball-Bundesliga ins Straucheln. In seinem vorletzten Zweitliga-Heimspiel der Saison leisteten sich die enttäuschenden Norddeutschen am Dienstagabend gegen den abstiegsbedrohten VfL Osnabrück ein mageres 1:1 (1:0). Dennoch bleibt die Mannschaft auf dem zweiten direkten Aufstiegsplatz hinter Tabellenführer Arminia Bielefeld. Allerdings kann der VfB Stuttgart am Mittwoch mit einem Heimsieg über Sandhausen am HSV vorbeiziehen.

Martin Harnik brachte die Gastgeber aus halblinker Position in Führung (35. Minute), Moritz Heyer glich für die mutigen Gäste aus (57.). Die Osnabrücker bleiben trotz Punktgewinns in der Abstiegszone hängen. Als Tabellen-14. haben sie zwar drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang, das kann sich aber am Mittwoch ändern. «Wir sind selbst schuld», kritisierte Torschütze Harnik die verpasste Chance. «Wir haben in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel auf die Reihe gekriegt.»

Mit einem Rück- und Querpass-Festival ließ der HSV Gefahr gegen die schwächste Mannschaft der Rückrunde zumeist vermissen. Immer wieder verschleppte das Team von Trainer Dieter Hecking das Tempo und kam kaum zu Tormöglichkeiten. «Ich glaube, dass wir heute den Sieg nicht verdient hätten», befand Hecking. «Wir haben zu langatmig gespielt, insgesamt hat viel zu wenig geklappt.» Die Einheimischen hatten Glück, dass Zuschauer nicht zugelassen waren. Ansonsten wären die Profis lautstark ausgepfiffen worden.

Die auf sieben Positionen veränderte Gäste-Elf machten den frischeren und ehrgeizigeren Eindruck, zog immer wieder mit schnellen Spielzügen vors Tor der Hamburger. Die Niedersachsen hatten in der ersten Halbzeit eine sogenannte hundertprozentige Torchance. Doch für viele unfassbar zappelte der Ball nicht in den Maschen. Mit dem linken Fuß setzte Assan Ceesay die Kugel aus vier Metern Entfernung links am leeren Tor vorbei, nachdem er von Felix Agu klug bedient worden war. Die Torverhinderung war deutlich schwieriger als in den entblößten Kasten zu treffen.

Das bestrafte der HSV kurze Zeit später mit seiner individuellen Klasse. Ein Zuspiel von David Kinsombi nutzte Harnik aus Nahdistanz zur Führung. Doch mit Heyers gezieltem Nachschuss bei einem Konter belohnten sich die Osnabrücker für eine starke Leistung.

«Ich bin definitiv zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft», gestand Osnabrücks Coach Daniel Thioune. «Sie hat einen echt guten Job gemacht gegen die beste Offensive der Liga.» Die strittige Elfmetersituation zum Schluss, als Timo Letschert im Strafraum umgerissen wurde, wollte Thioune nicht bewerten. Hecking indes schimpfte: «Das gibt es keine zwei Meinungen: Das war klar Elfmeter! Da muss ich deutlich Kritik am Schiedsrichtergespann äußern.»

Auch fünf Einwechslungen (Bakery Jatta, Louis Schaub, Lukas Hinterseer, Jairo Samperio, Jan Gyamerah) konnten das Angriffsspiel nicht mehr beleben. Torjäger Joel Pohjanpalo, der seit seinem Wechsel nach Hamburg im Winter acht Tore erzielt hat, ging diesmal leer aus. Dem Finnen blieb nur, sich über unpräzise Zuspiele zu beschweren.

