Relegation: Köln-Leihgabe Hauptmann rückt bei Kiel ins Team

Kiels Niklas Hauptmann (l) und Kiels Janni Serra (r). Foto: Frank Molter/dpa

Köln (dpa) – Die Kölner Leihgabe Niklas Hauptmann ist bei Holstein Kiel zum Relegations-Hinspiel bei seinem Stammverein 1. FC Köln in die Startelf gerückt. Im defensiven Mittelfeld hatten die Kieler Bedarf, weil der gebürtige Kölner Jonas Meffert und Alexander Mühling gelbgesperrt fehlen. Der 24 Jahre alte Hauptmann hatte in den vorherigen sechs Spielen nur einmal in der Startelf gestanden.

Bei Köln schaffte es Stürmer Sebastian Andersson, der mit ständigen Kniebeschwerden zu schaffen hat, nicht in die Startelf, aber zumindest in den Kader. Die beim letzten Saisonspiel gegen Schalke (1:0) noch gesperrten Ellyes Skhiri und Ismail Jakobs kehren wie erwartet zurück in die erste Elf.

