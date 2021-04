Rekordumschlag zwischen Hamburger Hafen und Österreich

Hamburg/Wien (dpa/lno) – Trotz der Corona-Einschränkungen sind im vergangenen Jahr auf der Schiene mehr Waren denn je zwischen dem Hamburger Hafen und Österreich transportiert worden. Insgesamt seien rund 4,45 Millionen Tonnen bewegt worden, etwa zwei Prozent mehr als im Jahr 2019, teilte die Hafen Hamburg Marketing GmbH am Freitag mit. Gemessen an der Tonnage sei das das beste Ergebnis seit Beginn der Statistik in den 1950er Jahren. Allein die österreichische Voestalpine habe im Corona-Jahr 2020 über das Terminal Hansaport rund 1,3 Millionen Tonnen an Erzen importiert. Im Bereich Container wurde den Angaben zufolge mit 301 000 Standardcontainern (TEU) das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte erreicht. Derzeit verbinden den Angaben zufolge 90 Züge pro Woche den Hafen mit der Alpenrepublik.

