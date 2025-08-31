Rekordsurfer zu Gast: Herrmann-Team startet vor Nizza

Nizza (dpa/lno) –

Im Ocean Race Europe hat die vierte und vorletzte Etappe begonnen. Der Startschuss fiel vor Nizza. Bei Boris Herrmanns Team Malizia war der Extremsportler, Big-Wave- und Rekord-Surfer Sebastian Steudtner an Bord zu Gast. Der Deutsch-Österreicher verabschiedete sich kurz vor dem Startschuss mit einem Rückwärtssalto von der Jacht.

Herrmann und seine Crew waren nach der dritten Etappe auf Platz vier der Gesamtwertung zurückgefallen und konnten am Sonntagabend auch am ersten Wertungstor vor Monaco nicht punkten. Die französische «Biotherm» räumte in leichten Winden um acht bis zehn Knoten als erstes Boot zwei Bonuspunkte ab.

Die Spitzenreiter des Rund-Europa-Rennens gewann bislang jede Etappe und jede Sonderwertung. Die «Biotherm»-Crew baute ihren Kontostand im Ocean Race Europe auf 36 Punkte aus. Auf Platz zwei folgt mit zwölf Punkten Rückstand die Schweizer «Holcim-PRB» mit Skipperin Rosalin Kuiper.

Die Flotte wird zur Wochenmitte im nächsten Etappenhafen Genua erwartet. Es folgen die fünfte und letzte Etappe nach Boka Bay. Im Zielhafen in Montenegro findet am 20. September noch ein kurzes Küstenrennen mit dem Wert einer vollen Etappe statt.