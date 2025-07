Rekordmeister THW Kiel setzt auf den Teamgeist

Kiel (dpa/lno) –

Mit der ersten gemeinsamen Trainingseinheit ist Rekordmeister THW Kiel in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Handball-Bundesliga gestartet. «Die Jungs haben zwei Wochen individuell trainiert, was wir relativ streng kontrolliert haben. Jeder hat das gemacht, was wir gefordert haben. Alle sind mit sehr guter Grundlage zurückgekommen», sagte THW-Coach Filip Jicha.

In den beiden Kreisläufern Veron Nacinovic (Montpellier HB/Frankreich) und Lukas Laube (TVB Stuttgart) sowie den Eigengewächsen Rasmus Ankermann und Jesse Dahmke muss Jicha vier neue Spieler integrieren. Dazu kommt Gonzalo Perez de Vargas. Der spanische Nationaltorwart ist nach seinem Kreuzbandriss aber noch nicht fit.

Abschiedsspiel für Patrick Wiencek

«Die Integration ist ein Prozess, der nicht mit dem ersten Spieltag abgeschlossen sein wird», sagte der THW-Coach. Der 43 Jahre alte Tscheche weiß aber auch: «Das Team harmoniert bereits jetzt, alle sind bereit, zu schuften und zu kämpfen.»

Als Abgänge haben die «Zebras» Schlussmann Tomas Mikva (SC DHfK Leipzig), die Rückraumspieler Henri Pabst (TuS N-Lübbecke) und Linus Kutz (VfL Eintracht Hagen) sowie Kreisläufer Patrick Wiencek zu verzeichnen. Ex-Nationalspieler Wiencek hatte nach der abgelaufenen Saison im Alter von 36 Jahren seine Karriere beendet. Am Freitag (18.30 Uhr/Dyn) wird er mit einem Abschiedsspiel in der Wunderino-Arena verabschiedet.

Das erste Pflichtspiel bestreitet der Pokalsieger aus Kiel am 23. August mit dem Supercup gegen den deutschen Meister Füchse Berlin. Zum Saisonstart tritt der THW am 28. August beim HC Erlangen an.