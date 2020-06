Rekordjahr für den HVV: Coronavirus bremst den Zuwachs 2020

Der HVV hat ein Rekordjahr hinter sich, wird 2020 aber wegen des Coronavirus nicht daran anschließen können. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) hat ein Rekordjahr hinter sich, wird im laufenden Jahr aber wegen des Coronavirus nicht an das Wachstum der Vergangenheit anschließen können. Im vergangenen Jahr nutzten 795,5 Millionen Fahrgäste die Busse und Bahnen des HVV und damit elf Millionen oder 1,4 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte der Verbund am Montag in Hamburg mit. Besonders die Zeitkarten des Berufsverkehrs (Vollzeit-Abo, ProfiTicket) wurden stark nachgefragt.

Ab Mitte März gingen die Fahrgastzahlen im HVV durch die Einschränkungen des öffentlichen Lebens dann vorübergehend deutlich zurück, heißt es in der Mitteilung. Mittlerweile verzeichneten die Verkehrsunternehmen im HVV wieder spürbar mehr Fahrgäste. In den Bussen und Bahnen herrschen Maskenpflicht und weitere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Der HVV versorgt mit 763 Linien rund 3,5 Millionen Einwohner im Großraum Hamburg mit den Leistungen des öffentlichen Nahverkehrs.