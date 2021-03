Rekordjagd von Casteels beendet: Gegentor nach 673 Minuten

Wolfsburgs Torwart Koen Casteels fängt den Ball, hier beim Spiel gegen Hertha BSC. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Sinsheim (dpa) – Koen Casteels hat nach 673 Minuten erstmals wieder ein Gegentor in der Fußball-Bundesliga kassiert. Der 28 Jahre alte Keeper vom VfL Wolfsburg war am Samstag ausgerechnet im Spiel bei seinem ehemaligen Club TSG 1899 Hoffenheim in der achten Minute machtlos, als Christoph Baumgartner die Hausherren mit einem sehenswerten Treffer mit 1:0 in Führung schoss. Die längste Serie eines Torwarts ohne Gegentreffer hält der ehemalige Keeper Timo Hildebrand mit 884 Minuten.

© dpa-infocom, dpa:210306-99-715380/2

Details zum Spiel

Kader TSG 1899 Hoffenheim

Kader VfL Wolfsburg