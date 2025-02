Rekordergebnis im Tourismus in Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno) –

Die für Schleswig-Holstein wichtige Tourismusbranche vermeldet Zuwächse. 2024 haben sich knapp 9,42 Millionen Gäste in den größeren Beherbergungsstätten und auf den Campingplätzen des nördlichsten Bundeslandes eingebucht, wie das Statistikamt Nord der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Das waren knapp 100.000 mehr als 2023. Damals registrieren die Betriebe knapp 9,32 Millionen Gäste.

Einen etwas geringeren Zuwachs gab es bei den Übernachtungen: Die Urlauberinnen und Urlaubern sowie anderen Gäste buchten 2024 insgesamt 38.089.663 Übernachtungen. 2023 waren es 38.033.934 gewesen.

Rekordjahr

«Die Tourismusbranche in Schleswig-Holstein hat im vergangenen Jahr das beste Ergebnis ihrer Geschichte realisiert», sagte die Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein, Bettina Bunge, dpa. «9,4 Millionen Gäste in registrierten Beherbergungsbetrieben ab 10 Betten und insgesamt über 38 Millionen Übernachtungen in 2024 zeigen die Attraktivität unseres Urlaubs- und Tagungslandes Schleswig-Holstein.»

Bunge verwies darauf, dass es einen starken Wettbewerb mit den anderen Regionen in Deutschland gebe. «Andere Reiseländer waren im letzten Jahr auch sehr erfolgreich.» Somit seien alle Beteiligten gefordert, den Gästen weiterhin jeden Tag attraktive Angebote, Top-Service und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit der notwendigen Erreichbarkeit anzubieten.

Für die Statistik wurden Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten sowie Campingplätze mit zehn und mehr Stellplätzen ohne Dauercamping erfasst.