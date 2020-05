Rekordbeteiligung bei Zählaktion «Stunde der Gartenvögel»

Ein Amselweibchen sammelt in einem Garten Baumaterial für den Nestbau. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Neumünster (dpa/lno) – Die «Stunde der Gartenvögel» gilt als eine der größten wissenschaftlichen Mitmachaktionen Deutschlands. Mehr als 5600 Schleswig-Holsteiner haben dafür am Muttertag-Wochenende Amsel, Drossel, Fink und Star gezählt. «Die Beteiligung übertrifft alle Erwartungen und die letztjährige Rekordteilnahme um fast 2000 Menschen. Noch nie war die Beteiligung in Schleswig-Holstein so hoch», sagte Ingo Ludwichowski vom Nabu-Landesverband am Dienstag. Bundesweit hätten sich erstmals mehr als 120 000 Vogelfreunde an der Aktion beteiligt. Sie zählten im Dienste der Wissenschaft die Vögel in Wäldern, Parks und Gärten.