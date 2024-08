Rekordbeschäftigung bei der Rüstungsindustrie im Norden

Kiel (dpa/lno) –

Die Rüstungsindustrie in Schleswig-Holstein hat im vergangenen Jahr 8.346 Menschen beschäftigt. «Das ist ein Allzeithoch», sagte der Vorsitzende des Arbeitskreises Wehrtechnik Schleswig-Holstein, Dieter Hanel, in Kiel. Er stelle den Jahresbericht 2024 mit den Zahlen für 2023 vor. Laut Hanel bedeuten die aktuellen Beschäftigungszahlen gegenüber dem Jahr 2022 einen Anstieg von neun Prozent und seit 2010 von 70 Prozent.

Dabei sei das Personalwachstum im letzten Jahr gegenüber 2022 in den einzelnen Branchen sehr unterschiedlich verlaufen. So habe das Wachstum etwa in der Landsystemindustrie 14 Prozent und im Marineschiffbau sechs Prozent betragen. Zudem kommt Hanel zufolge der wehrtechnischen Industrie in Kiel eine hohe wirtschaftliche Bedeutung zu: Dort sei mit 6.200 Beschäftigten ein Anstieg von 14 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022 zu verzeichnen.

Der Umsatz in der Rüstungsindustrie im Jahr 2023 liegt nach Hanels Angaben zwischen 1,5 und 2 Milliarden Euro. Dabei sei die positive wirtschaftliche Entwicklung vom Krieg in der Ukraine und von langfristigen Aufträgen – insbesondere aus dem Ausland – bestimmt. Das 100 Milliarden Euro große Sondervermögen Bundeswehr habe nur einen unwesentlichen Beitrag geleistet.