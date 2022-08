Rekord bei Ganztags-Angeboten an Hamburger Grundschulen

Hamburg (dpa/lno) –

Noch nie zuvor sind so viele Grundschulkinder für die Nachmittagsbetreuung an Hamburgs Ganztagsgrundschulen angemeldet worden wie für das neue Schuljahr. 87,6 Prozent aller Grundschulkinder nehmen das kostenlose Betreuungsangebot im Schuljahr 2022/23 bis nachmittags um 16 Uhr in Anspruch, teilte die Schulbehörde am Sonntag mit.

Die Hansestadt hatte es bereits im Schuljahr 2013/14 flächendeckend an allen Grundschulen eingeführt. «Seitdem steigt die Teilnahmequote kontinuierlich an», teilte die Behörde mit. «Das zeigt einerseits, dass die Schulen hier hervorragende Arbeit machen, es zeigt aber auch andererseits, dass die kostenlosen Ganztagsangebote, die wir in den letzten Jahren mit großem Einsatz aufgebaut haben, der richtige Weg für das Hamburger Schulsystem sind», sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD).