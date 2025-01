Rekord: 160 Niedersachsen gewinnen mindestens 100.000 Euro

Hannover (dpa/lni) –

Insgesamt 160 Menschen in Niedersachsen haben 2024 bei Lotterien mindestens 100.000 Euro gewonnen – das ist der höchste Stand der vergangenen zehn Jahre. Es gab 18 neue Lotto-Millionäre im Bundesland, ein Jahr zuvor waren es allerdings noch 26, wie Lotto Niedersachsen mitteilte.

Landesweit seien für die staatlich erlaubten Lotterien 892,4 Millionen Euro ausgegeben worden – nach 858,3 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Das ist ein Anstieg um 4 Prozent.

Vor allem Lotto «6 aus 49» beliebt

Wie in den Vorjahren setzten die Tipper am liebsten auf den Lotto-Klassiker «6 aus 49», gefolgt von der europäischen Lotterie Eurojackpot. Der höchste Lotterie-Gewinn des Jahres 2024 in Niedersachsen ging mit 10.837.117 Euro an einen Gewinner aus Braunschweig – im Lotto «6 aus 49».

Bundesweit wurden 2024 – anders als in Niedersachsen – mehr neue Lotto-Millionäre gezählt als ein Jahr zuvor: Es gab 193 Millionengewinne in Deutschland, während ein Jahr zuvor 179 Glückspilze gezählt wurden.

Geschäftsführer Osthoff: Auch kleinere Gewinne machen Freude

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr im Land Gewinne von 431,2 (2023: rund 413) Millionen Euro ausgeschüttet. «Natürlich erfahren Hochgewinne die größte mediale Beachtung», sagte Sven Osthoff, einer der Geschäftsführer von Lotto Niedersachsen. «Wir erleben aber auch, welche Freude die vielen kleineren Gewinnsummen bei unseren Spielteilnehmern auslösen.»

362,1 Millionen Euro schüttete Lotto Niedersachsen als Lotteriesteuern und Glücksspielabgaben an den niedersächsischen Landeshaushalt aus – nach 349,1 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die Gelder fließen in niedersächsische Projekte in Kunst, Kultur, Sport, Denkmalpflege und Umweltschutz sowie Soziales. Lotto Niedersachsen feierte 2024 das 75-jährige Bestehen.