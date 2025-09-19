Reizgas in Schule versprüht – mehrere Verletzte

Zehn Menschen wurden in einer Schule durch den Einsatz von Reizgas verletzt. (Symbolbild) Fabian Strauch/dpa

Lindhorst (dpa/lni) –

Ein unbekannter Täter hat Reizgas in einer Schule in Lindhorst im Landkreis Schaumburg versprüht. Zehn Schüler und Schülerinnen seien dadurch leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Bei der anschließenden Evakuierung der Schule bekam ein weiterer Mensch Kreislaufprobleme und musste ebenfalls behandelt werden.

Die Feuerwehr belüftete am Mittag das Schulgebäude. Nach rund einer Stunde konnte der Unterricht laut Polizei wieder wie gewohnt stattfinden. Wer das Gas versprüht hatte, war demnach noch unklar.