Reizgas auf der Tanzfläche? – 38 Verletzte in Diskothek

In der Nacht rückten viele Einsatzkräfte zu einer Diskothek in Bremervörde aus, weil dort wohl Reizgas versprüht wurde. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Bremervörde (dpa/lni) –

Wegen des Verdachts von Reizgas im Bereich der Tanzfläche ist eine Diskothek in Bremervörde in der Nacht geräumt worden. Insgesamt wurden 38 Personen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Acht von ihnen wurden zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht.

Nach dem Bericht wurden Polizei und Rettungsdienst kurz nach 1.00 Uhr zu der Diskothek gerufen, weil dort eine unbekannte Person Reizgas versprüht haben sollte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe sich diese Meldung bestätigt, hieß es.

Die Disco war bereits vor Eintreffen der Polizei geräumt worden. Zahlreiche Personen hielten dann draußen auf und klagten über Atembeschwerden sowie Reizungen der Augen und Atemwege. Art und Schwere der Verletzungen soll noch ermittelt werden. Häufig dürfte es sich um leichte Verletzungen durch das Reizgas handeln, teilte die Polizei weiter mit.

Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung und suchen nach Zeugen.