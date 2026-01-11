Reizgas-Angriff auf St. Pauli: Fünf Verletzte

Hamburg (dpa/lno) –

In der Nacht zum Sonntag hat ein bislang unbekannter Täter in einer Bar im Hamburger Stadtteil St. Pauli mit Reizgas gesprüht. Fünf Barbesucher wurden durch die Tat leicht verletzt, drei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Unbekannte flüchtete.

Die Polizei sucht nach Hinweisen zu dem unbekannten Täter

Bisher gibt es keine Informationen zum Täter oder zu den Hintergründen der Reizgas-Tat. «Wir betrachten diese Tat als gezielten Angriff auf unsere Community und die Hamburger Club- und Barszene», teilten die Betreiber nach dem Vorfall mit.

Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.