Reizgas-Angriff auf einer Party in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer eskalierenden Gartenparty in Hamburg-Billstedt sind in der Nacht zum Sonntag acht Menschen durch Reizgas einer Gaspistole verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war es zuvor auf der Feier zu Streitigkeiten gekommen. Ein 46-Jähriger wurde aufgefordert, das Grundstück zu verlassen. Er ging in seine Wohnung, kehrte jedoch dann mit einer Gaspistole zurück und feuerte mehrfach Reizstoff in die feiernde Gruppe.

Laut Polizei erlitten acht Personen im Alter zwischen 19 und 58 Jahren Augenreizungen. Sie wurden vor Ort medizinisch behandelt. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht nötig. Nach Polizeiangaben ging der Notruf gegen 23.50 Uhr am Samstag von einem der Gäste ein.

Der 46-Jährige entfernte sich nach dem Angriff wieder von der Party. Er wurde wenig später in seiner Wohnung vorläufig festgenommen. Die Waffe wurde beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.