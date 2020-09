Reiterstaffel der Polizei Hannover zieht nach Celle

Hannover (dpa/lni) – Die Reiterstaffel der Polizei Hannover zieht am Dienstag (10.00 Uhr) vorübergehend nach Celle. Die 150 Jahre alten und denkmalgeschützten Stallungen in der Landeshauptstadt müssen renoviert werden, wie die Polizei mitteilte. Die 32 Dienstpferde werden demnach im Landgestüt Celle untergebracht. Außer in Hannover gibt es in Niedersachsen noch in Braunschweig eine weitere, kleinere Polizeireiterstaffel. Polizeipferde kommen etwa bei Demonstrationen oder Fußballspielen zum Einsatz, aber auch im täglichen Polizeidienst. Eine normale Schicht dauert laut Polizei acht Stunden. Mit maximal 20 Jahren gehe ein Polizeipferd in Ruhestand.

