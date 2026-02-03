Reiterkomparsen für Karl-May-Spiele gesucht

Bad Segeberg (dpa/lno) –

Wer auf wilden Mustangs durch Mexiko oder zumindest über die Bühne des Bad Segeberger Freilichttheaters reiten will, kann sich diesen Traum vielleicht dieses Jahr erfüllen. Für die Karl-May-Spiele in diesem Sommer werden zwölf erfahrene Reiterinnen und Reiter als Komparsen gesucht, wie die Kalkberg GmbH mitteilte. Das Mindestalter liegt bei 18 Jahren.

Neben körperlicher Fitness werden sehr gute Reitkenntnisse vorausgesetzt, wie Geschäftsführerin Ute Thienel sagte. Denn Regisseur Nicolas König setze sehr stark auf rasante Reitszenen.

Höhepunkt der Inszenierung «Im Tal des Todes» ist der Angriff vieler Reiter auf ein Quecksilber-Bergwerk mit Schießereien, Stunts und Explosionen. Zudem gibt es eine feierliche Zeremonie mit berittenen Chiricahua-Apachen, einen rasanten Überfall auf ein Städtchen und wilde Verfolgungsjagden. «In all diesen Momenten muss man sein Pferd jederzeit im Griff haben.»

Den Casting-Fragebogen gibt es auf der Internetseite www.karl-may-spiele.de zum Herunterladen. Bewerbungsschluss ist der 22. Februar. Die Proben für die Karl-May-Saison 2026 beginnen am 25. Mai, Premiere feiert das neue Stück «Im Tal des Todes» am 27. Juni ab 20.30 Uhr.