Reiterkomparsen für «Halbblut» in Bad Segeberg gesucht

Wer gut reiten kann und Spaß an den Karl-May-Spielen hat, kann sich als Reiterkomparse bewerben. (Archivbild) Jonas Walzberg/dpa

Bad Segeberg (dpa/lno) –

Wenn sich der Winter langsam dem Ende zuneigt, werden die personellen Vorbereitungen für die sommerlichen Karl-May-Spiele in Bad Segeberg konkret. Gesucht werden zwölf Reiterkomparsen für das Stück «Halbblut». Wer an der Seite von Winnetou und Old Shatterhand durch die Arena reiten möchte, kann sich bis zum 23. Februar melden, wie die Kalkberg GmbH mitteilte. Den Casting-Fragebogen gibt es auf der Internetseite www.karl-may-spiele.de zum Herunterladen.

«Neben körperlicher Fitness setzen wir sehr gute Reitkenntnisse voraus», so

Geschäftsführerin Ute Thienel. In dem Stück werde es viele Reitszenen geben, darunter neben prächtigen Zeremonien auch Angriffe auf das Camp der Eisenbahner, Verfolgungsjagden durch das Freilichttheater und ein Showdown an der Bahnstrecke. Das Mindestalter der Bewerber liegt bei 18 Jahren.

Gesucht werden auch Beifahrer für Kutschen und Planwagen. Sie unterstützen die Kutscher bei ihrer Arbeit auf und hinter der Bühne.

Die Proben für die Karl-May-Saison 2025 beginnen nach Thienels Angaben am 26. Mai. Premiere feiert das Stück «Halbblut» am 28. Juni. Gespielt wird bis zum 7. September jeweils donnerstags, freitags und samstags ab 15.00 und 20.00 Uhr sowie sonntags ab 15.00 Uhr.