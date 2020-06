Reiserückkehrer aus Schweden müssen in Quarantäne

Kiel (dpa/lno) – Wer aktuell aus Schweden nach Schleswig-Holstein zurückkehrt, muss für 14 Tage in häusliche Quarantäne. Grund ist die Überschreitung der Grenze von 50 Fällen je 100 000 Einwohner in Schweden, wie das Gesundheitsministerium am Montag mitteilte. Das sieht die Quarantäne-Verordnung des nördlichsten Bundeslandes vor. Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) hatte es in Schweden in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner gegeben.

Im Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern gibt es seit Montag ebenfalls eine Pflicht, sich nach einer Einreise aus Schweden für 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben. Niedersachsen hatte diese Pflicht schon am Sonntag bekanntgegeben.

Ein- und Rückreisende aus Schweden müssen sich deshalb unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Wohnung oder eine andere geeignete Unterkunft begeben. Außerdem muss das zuständige Gesundheitsamt informiert werden. Dieses legt abhängig vom Gesundheitszustand die Regeln für die Quarantäne fest.

