Reisende retten Frau zwischen Zug und Gleis in Harburg

Hamburg (dpa/lno) –

Eine 55 Jahre alte Frau ist am Bahnhof Hamburg-Harburg zwischen einen Zug und den Bahnsteig gerutscht und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Bundespolizei stürzte sie gegen 18.49 Uhr an Gleis 3 und prallte dabei mit dem Gesicht gegen die bereits geschlossene Tür eines abfahrbereiten Regionalzuges. Die Frau rutschte am Freitagabend anschließend zwischen Zug und Bahnsteigkante, konnte jedoch von Bahnreisenden zurückgezogen und erstversorgt werden.

Rettungskräfte brachten sie mit mehreren Frakturen und Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Suizidversuch gibt es den Ermittlern zufolge nicht. Der Zug konnte seine Fahrt rund eine Stunde nach dem Vorfall fortsetzen. Die Bundespolizei ermittelt zur genauen Unfallursache.

Erst am Dienstag stürzte ein 53-jähriger Rollstuhlfahrer am Harburger Bahnhof in ein Gleis. Während der Rollstuhl im Gleis liegen blieb und vom Zug überrollt wurde, habe der Mann es geschafft, sich neben dem Gleis in Sicherheit zu bringen.