Reisende retten Betrunkenen nach Sturz ins S-Bahn-Gleis

Hamburg (dpa) –

Reisende haben einen betrunkenen Mann am Hamburger Hauptbahnhof nach einem Sturz ins S-Bahn-Gleis gerettet. Der Mann sei am Samstagabend rückwärts vom Bahnsteig in das Gleis gestürzt, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Reisende, die den Vorfall sahen, zogen den 33-Jährigen zurück auf den Bahnsteig. Ein Mitarbeiter der Bahn informierte den Fahrer einer sich nähernden S-Bahn, so dass diese rechtzeitig stoppen konnte. Der 33-Jährige kam mit einer stark blutenden Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus.