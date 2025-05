Reisebus fährt auf A20 gegen Auto – Fahrgäste unverletzt

Geschendorf (dpa/lno) –

Auf der Autobahn 20 im Kreis Segeberg ist ein Reisebus so stark gegen ein Auto gefahren, dass der Wagen von der Fahrbahn abgekommen ist und sich überschlagen hat. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Autofahrer dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden, wie ein Polizeisprecher am Mittag sagte. Die rund 20 Menschen in dem Bus sind den Angaben zufolge unverletzt geblieben. Warum der Reisebus gegen das Auto gefahren war, war zunächst unklar. Ein Fahrstreifen der A20 in Richtung Bad Segeberg blieb für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

