Reise geht für gesuchten Mann vom Kreuzfahrtschiff in Haft

Kiel (dpa/lno) –

Bundespolizisten haben einen 50-Jährigen in Kiel verhaftet, der wegen der Veruntreuung von Entgelten gesucht worden ist. Der Mann reiste am Donnerstag mit einem Kreuzfahrtschiff von Kopenhagen nach Kiel, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Im Kieler Hafen kontrollierte die Bundespolizei das Schiff – und stellte bei der Überprüfung der Personalien fest, dass nach dem Mann gefahndet wurde und er zur Untersuchungshaft ausgeschrieben war. Bundespolizisten führten den 50-Jährigen dem Haftrichter beim Amtsgericht Kiel vor. Der 50-Jährige kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.