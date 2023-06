Reis über HSV-Zukunft: «Spüre, wie die Fans um mich kämpfen»

Hamburg (dpa) –

Ludovit Reis fällt eine Entscheidung hinsichtlich seiner Zukunft beim Hamburger SV schwer. «Ich kann nicht sagen, ob ich beim HSV bleiben oder gehen werde. Das ist eine sehr schwere Entscheidung und ich kann sie zu diesem Zeitpunkt nicht beantworten», sagte der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler in einem Interview der «Hamburger Morgenpost».

In der vergangenen Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga, die für den HSV erneut nicht mit dem Gang in die erste Liga endete, galt der Niederländer als einer der besten Akteure und weckte das Interesse von höherklassig spielenden Vereinen.

Nach eigenen Angaben bekomme er jeden Tag mindestens 100 Zuschriften im sozialen Netzwerk Instagram, die alle die Botschaft hätten, dass er bleiben solle. «Ich spüre auch, wie sehr die Fans um mich kämpfen», sagte er. «Die Fans geben wirklich alles, das bedeutet mir wirklich sehr viel», fügte Reis hinzu.

Zunächst wird der U21-Nationalspieler noch bei der EM in Rumänien und Georgien für sein Land antreten. «Mein voller Fokus geht zurzeit auf die EM. Das steht erst mal im Vordergrund», sagte Reis. Sein Vertrag gilt noch bis Juni 2026, durch eine Ausstiegsklausel kann er nach Informationen der Zeitung aber im Sommer gehen.