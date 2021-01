Reimann: Impfzentren sollen im Februar beginnen

Carola Reimann (SPD), niedersächsische Gesundheitsministerin, spricht. Foto: Ole Spata/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) geht davon aus, dass die 50 Impfzenten im Land im kommenden Monat ihre Arbeit aufnehmen können. «Im Februar planen wir, die Impfungen in den Impfzentren zu starten», sagte die Ministerin der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» (Samstag). Wenn Bewohner von Alten- und Pflegeheimen geimpft seien, werde man die über 80-Jährigen in den Blick nehmen, die nicht in Heimen wohnen, sagte Reimann. Auch Beschäftigte in Kliniken und im Gesundheitswesen sollen dann geimpft werden. Ein konkretes Start-Datum nannte sie nicht.

Bereits am Freitag hatte das Gesundheitsministerium angekündigt, dass die Terminvergabe für die Impfungen in den Impfzentren des Landes nach Möglichkeit am 28. Januar beginnen sollen, und zwar über eine Hotline und das Onlineportal. Aktuell sind mobile Impfteams landesweit im Einsatz, um Bewohner von Pflegeeinrichtungen zu impfen.

Die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), jedem Bürger im zweiten Quartal des Jahres eine Impfung anzubieten, nannte Reimann «sehr ambitioniert». Dies müsse aber dennoch das Ziel sein. Die Ministerin begrüßte die Zulassung des Impfstoffes des Herstellers Moderna. «Ich setze aber auch darauf, dass der Impfstoff von Astra Zeneca und weitere zugelassen werden, die dann bei Kühlschranktemperatur gelagert und somit auch in den Arztpraxen verimpft werden können», sagte Reimann der Zeitung.

