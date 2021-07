Reihenhausbrand in Bremen: Ein Schwerverletzter

Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Bremen sind drei Bewohner verletzt worden, einer davon schwer. Die beiden Männer und die Frau konnten sich am Mittwochabend selbst aus dem Gebäude retten, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Einer der Männer musste noch in der Nacht in eine Spezialklinik nach Hamburg verlegt werden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Er habe sich schwere Brandverletzungen zugezogen.

Als die Einsatzkräfte das Haus erreichten, habe das Haus bereits vollständig in Flammen gestanden. Rauch und Feuerschein seien von Weitem sichtbar gewesen.

Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch bis in die frühen Morgenstunden. Die Brandursache war zunächst unklar. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass das Feuer im Erdgeschoss ausgebrochen sein könnte, so der Feuerwehrsprecher.

