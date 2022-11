Reihe kleiner Verkehrsunfälle verursacht Stau auf der A7

Neumünster (dpa/lno) –

Mehrere Verkehrsunfälle haben auf der Autobahn 7 bei Neumünster für Stau gesorgt. Eine Person musste in ein Krankenhaus gebracht werden, ansonsten hinterließen die meisten Zusammenstöße am Freitagmittag nur Blechschäden, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Verletzten handelte es sich um einen 57-Jährigen, der beim Auffahren auf die Autobahn in Richtung Süden gegen einen vor ihm fahrenden Lkw fuhr. Die Ursache dafür blieb zunächst unklar. Der Autofahrer kam mit leichten Verletzungen davon, der Lkw konnte nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen.

Zu weiteren Auffahrunfällen kam es anschließend auf einer Brücke über die Autobahn und am Ende des Staus, der sich durch den ersten Zusammenstoß gebildet hatte. Nur unweit davon entfernt kollidierten währenddessen zwei Wagen in Fahrtrichtung Norden, als einer von ihnen den Fahrstreifen wechseln wollte. Laut Polizei blieben alle Beteiligten dabei unverletzt. Die Autobahn war nach etwa anderthalb Stunden wieder freigegeben. In beide Richtungen hatten sich Staus gebildet.