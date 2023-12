Reifen von Lastwagen platzt: A2 Richtung Hannover gesperrt

Hannover (dpa) –

Nachdem ein 40-Tonnen-Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Dach gelandet ist, ist die Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover voll gesperrt. Wie die Polizei Bielefeld am Montagmorgen mitteilte, ereignete sich der Unfall in den frühen Morgenstunden zwischen dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen und Porta Westfalica. Ein Reifen des Lastwagens war demnach geplatzt und der Fahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Es landete auf dem Dach in der Böschung und musste noch geborgen werden. Der Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt. Nach Angaben einer Sprecherin ist die Bergungsfirma am Unfallort.