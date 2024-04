Reifen platzt: Zusammenstoß mit Sattelzug

Bremen (dpa/lni) –

Auf der Autobahn 1 bei Bremen in Richtung Hamburg ist am frühen Mittwochmorgen ein Schwertransporter aus den Niederlanden mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Der Fahrer des Sattelzugs wurde bei dem Unfall leicht verletzt, teilte eine Sprecherin der Polizei am Morgen mit. Der 35-jährige Fahrer des Schwertransporters blieb demnach unverletzt.

An dem Schwertransporter war den Angaben zufolge ein Reifen geplatzt. In der Folge sei das Fahrzeug in einen auf gleicher Höhe daneben fahrenden Sattelzug geprallt. Der Sattelzug sei von der Fahrbahn abgekommen und in die Mittelschutzplanke gefahren. Das Führerhaus habe sich vom Anhänger gelöst und auf die Gegenfahrbahn geragt. Der Verkehrsunfall habe ein Trümmerfeld hinterlassen, in dem sich auch nachfolgende Autos noch Schäden zugezogen hätten.

Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dauerten zunächst noch an. Die Autobahn war seit dem frühen Morgen viereinhalb Stunden voll gesperrt, bevor Richtung Osnabrück wieder ein Teil der Fahrbahn freigegeben werden konnte. Richtung Hamburg blieb die Fahrbahn am Morgen weiterhin gesperrt. Es sei mit einem enormen Rückstau zu rechnen, hieß es vonseiten der Polizei.