«Reichsbürger»-Razzia: Durchsuchung auch in Cuxhaven

Cuxhaven/München (dpa/lni) –

Im Zuge der bundesweiten Razzia gegen mutmaßliche «Reichsbürger» hat es auch eine Durchsuchung bei einer Frau in Cuxhaven gegeben. Das hat das Innenministerium in Hannover am Donnerstag mitgeteilt. Eine Festnahme gab es demnach nicht. Nähere Angaben zu den Vorwürfen gegen die Frau machte das Ministerium nicht.

Insgesamt haben rund 280 Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen 20 Wohnungen in acht Bundesländern durchsucht. Den 20 Beschuldigten im Alter von 25 bis 74 Jahren wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen, wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (beide CSU) mitteilten.

Die federführende Generalstaatsanwaltschaft München teilte mit, die Gruppe habe durch die gezielte, massenhafte Kontaktaufnahme mit Behörden deren Kommunikationswege blockieren und damit Einfluss auf deren Entscheidungen nehmen wollen. Ziel sei es gewesen, die Bundesrepublik und ihre Einrichtungen zu destabilisieren und rechtmäßiges staatliches Handeln zu verhindern oder zumindest zu erschweren.

Sogenannte «Reichsbürger» sind Menschen, die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen. Der Verfassungsschutz rechnete der Szene der «Reichsbürger» und «Selbstverwalter» 2022 deutschlandweit etwa 23.000 Menschen zu.