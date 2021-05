Dassel (dpa/lni) – Ein Rehkitz ist bei Mäharbeiten im Landkreis Northeim getötet worden. Ein 59-Jähriger hatte in Dassel eine landwirtschaftlich genutzte Wiese gemäht, ohne den zuständigen Jagdberechtigten zuvor zu benachrichtigen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Rehkitz wurde am Freitag von der Maschine erfasst und verendete vor Ort. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen den Verursacher ein.

© dpa-infocom, dpa:210530-99-794277/2

