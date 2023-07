Reh schwimmt auf Flucht vor Polizei durch Kieler Förde

Kiel (dpa/lno) –

Die Sichtung eines vermeintlich hilflosen Rehs in der Kieler Förde hat Wasserschutzpolizisten auf den Plan gerufen. Spaziergänger hätten am Samstag gegen 6.37 Uhr gemeldet, dass sich das Tier in Höhe der Kiellinie im Wasser befinde, berichtete die Polizei am Montag. Beamte versuchten daraufhin erfolglos, das Reh zum Schwimmen in Richtung des nahe gelegenen Westufers zu bewegen. Den Rat ignorierte das Tier und durchquerte die dort schätzungsweise mehr als einen Kilometer breite Förde schwimmend in Richtung Ostufer. Offenbar putzmunter ging das Reh dort nach Polizeiangaben gegen 7.15 Uhr in Höhe des Strandes Hasselfelde an Land.