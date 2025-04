Reh aus Büsumer Hafenbecken gerettet

Büsum (dpa/lno) –

Seenotretter haben einen Rehbock aus dem Hafenbecken von Büsum (Kreis Dithmarschen) gerettet. Passanten hatten das Tier am Mittag entdeckt, das es aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Wasser schaffte. Kräfte der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) rückten mit einem Arbeitsboot aus und befreiten den Rehbock aus dem Hafenbecken.

Zwei Seenotretter zogen das Tier demnach an Bord. Nach kurzer Fahrt an Land wurde der unverletzte Rehbock einem Experten übergeben, der ihn in sicherem Abstand zum Hafen wieder auswilderte.

Nicht der erste Vorfall dieser Art

Das ist nicht der erste Fall dieser Art: Bereits 2022 hatten Seenotretter der Station Büsum ein Reh aus dem Hafenbecken gerettet. Damals waren gleich zwei Rehe im Wasser gelandet. Ein Tier hatte sich aus eigener Kraft wieder an Land retten können, wie die Gesellschaft mitteilte.