Regnerisches Wetter im Norden: Kühler am Samstag

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – Im Norden bleibt es in den kommenden Tagen meist bewölkt und regnerisch. Am Donnerstag ziehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Tagesverlauf immer dichtere Wolken auf, die vielerorts für Regen sorgen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 14 und 16 Grad.

Am Freitag und Samstag gibt es einen Wechsel aus Sonne und dichten Wolken. Laut Vorhersage des DWD gibt es immer wieder Regenschauer, an der Küste auch Gewitter. Die Temperaturen erreichen bis zu 16 Grad am Freitag und 11 Grad am Samstag.

