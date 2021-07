Regnerischer Wochenstart in Hamburg und Schleswig-Holstein

Ein Regenschauer zieht über ein Feld hinweg. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Woche in Hamburg und Schleswig-Holstein startet mit schauerartigem Regen und einzelnen Gewittern. Am Nachmittag und Abend ist lokal auch Starkregen mit bis zu 15 Litern Regen pro Quadratmeter in kürzester Zeit möglich, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montagmorgen. Demnach kommt es örtlich auch zu kleinen Hagelschauern. Die Höchsttemperaturen liegen bei maximal 20 Grad an der Nordseeküste und bis zu 22 Grad im Binnenland und an der Ostsee.

In der Nacht sinken die Temperaturen auf etwa 15 Grad, im Binnenland wird es vereinzelt mit bis zu 12 Grad etwas kühler. Der Dienstag wird laut Vorhersage wolkig und besonders gegen Nachmittag und Abend erneut regnerisch und gewittrig. Der Wind weht mäßig bis frisch, in Böen stark bis stürmisch. Es wird schwül bei Höchsttemperaturen von bis zu 23 an der Nordseeküste und zwischen 25 und 27 Grad in den östlichen Landesteilen.

© dpa-infocom, dpa:210705-99-260587/2