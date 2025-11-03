Regnerischer Start in die Woche

Hamburg/ Kiel (dpa/lno) –

In Hamburg und Schleswig-Holstein startet die Woche mit Wind und Regen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es am Montagvormittag noch trocken, bis von Westen Regenwolken über die beiden Bundesländer ziehen. An der Nordseeküste soll es auch zu Windböen und vereinzelten Sturmböen kommen.

Am Tag werden laut DWD Höchsttemperaturen um zwölf Grad Celsius erreicht, begleitet allerdings von einem frischen Wind. In der Nacht sollen die Temperaturen Tiefstwerte um zehn Grad Celsius erreichen. Nachts bleibt es bewölkt und regnet weiter.

Kurze Regenpause am Dienstag

Der Diensttag soll nass starten, dafür aber im Laufe des Tages trockener werden. Der DWD teilt mit, dass weiterhin örtlich mit Regen und teils stärkerem Wind zu rechnen ist. Schließlich soll sich das Wetter von Westen her auflockern und Höchstwerte von 14 Grad Celsius erreicht werden. In der Nacht zu Mittwoch werden die Wolken allerdings wieder dichter und es kann regnen.