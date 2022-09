Regis verteidigt Energiepolitik der Bundesregierung

Neumünster (dpa/lno) –

Der scheidende schleswig-holsteinische Grünen-Vorsitzende Steffen Regis hat die Energiepolitik der Bundesregierung verteidigt. Er verband das zu Beginn eines Landesparteitags am Samstag in Neumünster mit Kritik an CDU und CSU, die losgelöst von Fakten argumentierten. «Der einzige Blackout ist der politische in CDU und CSU, besonders in Bayern», sagte Regis.

Allerdings werde es ein harter Winter werden. Aufgabe der Grünen sei in dieser Situation, die soziale Gerechtigkeit zu wahren. Er ermahnte aber auch den Berliner Koalitionspartner FDP, über den eigenen Schatten zu springen und den Weg für mehr Klimaschutz frei zu machen. Der Landesverband will einen neuen Landesvorstand wählen. Die beiden Vorsitzenden Anna Tranziska und Regis treten nach fünf Jahren im Amt nicht wieder an.