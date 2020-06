Regionalligist RW Essen trennt sich von Ex-HSV-Trainer Titz

Der frühere HSV-Trainer Christian Titz und Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen gehen getrennte Wege. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Essen (dpa/lno) – Der frühere HSV-Trainer Christian Titz und Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen gehen getrennte Wege. Am Mittwoch teilte der Verein aus der Weststaffel mit, dass die Zusammenarbeit mit dem 49-Jährigen in der kommenden Saison nicht fortgesetzt wird. Titz hatte vor einem Jahr bei RWE einen Vertrag bis 2021 unterschrieben. Über einen Nachfolger wurde noch nichts bekannt.

Titz war im März 2018 Chefcoach des Hamburger SV geworden, konnte aber trotz einer positiven Serie den erstmaligen Bundesliga-Abstieg der Hanseaten nicht mehr verhindern. Er durfte die Mannschaft zunächst noch in der 2. Bundesliga betreuen. Im Oktober 2018 trennten sich die Hamburger dann aber von Titz.

Das Ziel der Essener ist die Rückkehr in den Profifußball. In der seit März wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison hatte Titz den Traditionsclub auf den dritten Tabellenplatz geführt. Am Samstag soll auf dem Verbandstag des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) über den Saisonabbruch entschieden werden. West-Kandidat für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga ist der Tabellenzweite SC Verl. Spitzenreiter SV Rödinghausen hatte keine Zulassung beantragt.

Vereinsmitteilung