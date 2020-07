Regionalliga: Suhonen fällt nach Kreuzbandriss lange aus

Hamburg (dpa/lno) – Regionalliga-Fußballer Anssi Suhonen vom Hamburger SV hat sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen. Der 19-Jährige wird damit auf unbestimmte Zeit ausfallen. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. In der abgelaufenen Saison bestritt der finnische U19-Nationalspieler, der seit Januar 2017 für den HSV aktiv ist, 15 Partien in der U19-Bundesliga Nord/Nordost. Dort gelangen ihm fünf Tore. Einmal wurde er in der U21-Regionalliga-Mannschaft eingesetzt. Seit Kurzem gehört er zum Regionalliga-Team.

