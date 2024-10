Regionalbahn bleibt liegen – Verspätungen und Zugausfälle

Wegen eines technischen Defekts in einer Regionalbahn auf der Strecke von Lübeck nach Hamburg mussten die Fahrgäste auf offener Strecke in einen Ersatzzug umsteigen. René Schröder/News5/dpa

Bad Oldesloe (dpa/lno) –

Wegen eines technischen Defekts in einer Regionalbahn auf dem Weg von Lübeck nach Hamburg mussten die Reisenden am Nachmittag auf offener Strecke umsteigen. Der Zug der Line RE8 war nach Angaben eines Bahnsprechers zwischen Bad Oldesloe und Bargteheide (Kreis Stormarn) liegengeblieben. Mithilfe der Feuerwehr seien die Fahrgäste in einen Ersatzzug auf dem Nachbargleis gebracht worden, um die Fahrt fortzusetzen. Wie viele Fahrgäste betroffen waren, konnte der Sprecher nicht sagen.

Der defekte Zug sorgte den Angaben zufolge noch bis zum frühen Abend für Störungen. Da die Strecke nur noch eingleisig befahrbar gewesen sei, sei es zwischen Ahrensburg und Bad Oldesloe zu Verspätungen und Ausfällen gekommen, hieß es. Für ausfallende Verbindungen war demnach ein Busersatzverkehr eingerichtet worden. Erst nach Stunden konnte die Strecke wieder freigegeben werden.