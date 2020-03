Region Hannover verbietet Großveranstaltungen ab 1000 Leuten

Hauke Jagau, Regionspräsident Hannover (SPD). Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat die Region Hannover Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen untersagt. Eine Allgemeinverfügung solle am Mittwoch veröffentlicht werden und ab Donnerstag gelten – zunächst bis zum 22. März, sagte Regionspräsident Hauke Jagau am Dienstag. «Die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen.» Die Verfügung gelte für alle Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, bei Sportveranstaltungen könne es Einzelverfügungen geben. Derzeit gebe es 14 bestätigte Covid-19-Fälle in der Region Hannover, sechs seien es in der Landeshauptstadt. Knapp 200 Menschen seien in Quarantäne.

Rückkehrerinnen und -rückkehrern aus Risikogebieten werde empfohlen, ihre Arbeitgeber anzusprechen und für zwei Wochen in häusliche Quarantäne zu gehen, sagte Jagau. Alle sechs neuen Fälle in Hannover seien Südtirol-Urlauber, die Patienten seien in häuslicher Quarantäne. Es gehe darum, die Verbreitung einzudämmen, auch wenn dies Einschnitte vor allem im kulturellen Leben bedeute.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuletzt dazu aufgefordert, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen. Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) hält es dagegen für «zu pauschal», alle Großveranstaltungen abzusagen. Landkreise und kreisfreie Städte seien aber angewiesen, alle Veranstaltungen auf ihrem Gebiet auf den Prüfstand zu stellen. Alle Schüler, die aus Risikogebieten zurückkommen, sollen sicherheitshalber in häusliche Quarantäne.