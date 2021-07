Regierungschef rufen zu Spenden für Flutopfer auf

Zerstörtes Möbiliar liegt außerhalb des nordrhein-westfälischen Ortsteils Arloff. Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild

Schwerin/Kiel (dpa) – Die Regierungschefs mehrerer norddeutscher Bundesländer haben zu Spenden für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz aufgerufen. «Jetzt ist es wichtig, dass Häuser wieder aufgebaut, Straßen und Brücken repariert werden, damit die Menschen vor Ort hoffentlich bald zumindest einen Teil ihres gewohnten Lebens zurückbekommen», sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) laut einer am Freitag in Schwerin veröffentlichten Mitteilung.

«Mit Geld kann denen geholfen werden, die jetzt vor dem Nichts stehen», betonte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Bremens und Hamburgs Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Peter Tschentscher (beide SPD) riefen die Einwohner ihrer Städte ebenfalls auf, für den Wiederaufbau der zerstörten Ortschaften zu spenden. Vergangene Woche hatte ein Unwetter mit Starkregen eine verheerende Flut in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ausgelöst. Bei der Hochwasserkatastrophe kamen mindestens 179 Menschen ums Leben.

