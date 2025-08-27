Regierungschef Günther auf Energiewende-Tour

Kiel (dpa/lno) –

Ministerpräsident Daniel Günther startet seine Sommerreise mit Besuchen von Firmen aus dem Bereich erneuerbarer Energien. «Schleswig-Holstein steht für eine zukunftsfähige Energieversorgung, die Wirtschaft und Umwelt zugleich stärkt», sagte der CDU-Politiker vor Beginn der zweitägigen Reise bis einschließlich Donnerstag. Seine Regierung setze auf eine klimaneutrale Zukunft, die wirtschaftliche Stärke, Lebensqualität und Umwelt verbindet.

Schwarz-Grün will Schleswig-Holstein bis 2040 zu einem klimaneutralen Industrieland umbauen. Klimaschutz sei nicht nur eine Umweltaufgabe, sondern eine zentrale wirtschaftliche Perspektive für das ganze Land, sagte Günther. Er freue sich auf den Austausch mit Firmen, Gemeinden und Initiativen, die mit vielen Ideen und Projekten Vorreiterrollen in der Energiewende übernommen hätten.