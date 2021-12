Regierungschef Bovenschulte plädiert für Hotspot-Strategie

Andreas Bovenschulte (SPD) steht vor einer Wahlkabine. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Bremen (dpa) – Vor der Bund-Länder-Runde zu schärferen Corona-Maßnahmen hat sich Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte für klare bundeseinheitliche Regeln und eine Hotspot-Strategie ausgesprochen. Das sei kein Widerspruch, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im ZDF-«Morgenmagazin». Bei Vorschlägen zu weiteren Schritten wie etwa flächendeckenden Restaurantschließungen sieht Bovenschulte die stark betroffenen Länder am Zug. «Das müssen die Länder sagen, in denen die Situation ganz besonders schwierig ist», sagte der Bremer Bürgermeister.

«Wogegen ich mich immer ausgesprochen habe, ist ein Lockdown für Geimpfte», betonte Bovenschulte. Geimpfte steckten sich viel seltener an und hätten, falls sie doch erkrankten, weit mildere Verläufe. Der eingeschlagene Kurs mit harten und klaren Regeln für Ungeimpfte sei richtig. «Wir haben einen Lockdown für Ungeimpfte, einen sehr weitgehenden.» Er sei auch für eine allgemeine Impfpflicht für Erwachsene, allerdings bedeute die Ausgestaltung noch «ganz viel Arbeit im Detail».

Bund und Länder wollen an diesem Donnerstag härtere Maßnahmen im Kampf gegen Corona auf den Weg bringen. In der Schaltkonferenz der Ministerpräsidenten mit der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem voraussichtlichen Nachfolger Olaf Scholz (SPD) geht es um ein umfangreiches Maßnahmenpaket.

