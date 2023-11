Regierung will Kampf gegen Antisemitismus in Verfassung

Kiel (dpa/lno) –

Der Kampf gegen den Antisemitismus soll in Schleswig-Holstein in der Landesverfassung verankert werden. Dazu liefen konkrete Vorbereitungen, teilte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach einem Treffen der Landesregierung mit Vertretern der beiden jüdischen Landesverbände in Kiel mit.

Vertreter der Landesregierung sollen künftig verstärkt an Veranstaltungen der jüdischen Landesverbände teilnehmen. «Wir müssen unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger hör- und wahrnehmbar unterstützen und antisemitische Tendenzen bereits im Keim ersticken», so Günther. «Auch im privaten Umfeld und im noch so kleinen Kreis dürfen wir Antisemitismus niemals unwidersprochen lassen.»