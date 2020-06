Regierung und Verbände: Ausbildung trotz Corona zuverlässig

Rund 9000 Ausbildungsplätze sind in Schleswig-Holstein derzeit unbesetzt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Rund 9000 Ausbildungsplätze sind in Schleswig-Holstein derzeit unbesetzt. Vor diesem Hintergrund riefen Wirtschaftsstaatssekretär Thilo Rohlfs (FDP) und Bildungsstaatssekretärin Dorit Stenke (CDU) am Mittwoch Schüler, Eltern und Betriebe auf, die duale Ausbildung verstärkt in den Blick zu nehmen und alle Angebote rasch zu nutzen. Bei einem Treffen in Kiel betonten Spitzenvertreter von Land, Arbeitsagentur, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden, die berufliche Bildung müsse trotz Corona-Krise dauerhaft und verlässlich gestaltet werden.