Regierung legt Perspektivplan für Corona-Lockerungen vor

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, trägt im Foyer des Landtags eine FFP2-Maske. Foto: Axel Heimken/dpa/Archiv

Kiel (dpa/lno) – Die Landesregierung hat sich auf einen Perspektivplan für mögliche erste Öffnungsschritte ab Mitte Februar in Schleswig-Holstein verständigt. «Es geht dabei nicht darum, feste Termine zu nennen», sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Kiel. Der Perspektivplan sei ein Vorschlag für die kommenden Bund-Länder-Beratungen über das Vorgehen für die Zeit nach dem bis 14. Februar befristeten Corona-Lockdown. Schleswig-Holstein wolle dabei keinen Sonderweg gehen.

Der Perspektivplan der Jamaika-Koalition aus dem Norden sieht mehrere Öffnungsschritte vor, einen Automatismus für Lockerungen gibt es aber nicht. Diese sind an landesweite Inzidenzwerte gekoppelt. Fest steht für die Landesregierung aber, dass erste Öffnungen im Bildungsbereich erfolgen sollen. Je nach Infektionsgeschehen sollen die Kitas am 15. Februar in den Regelbetrieb oder einen eingeschränkten Regelbetrieb gehen, sagte Günther. In Grundschulen soll es ab dann Wechsel- oder Regelunterricht geben. Die konkrete Entscheidung trifft die Regierung am 7. Februar.

