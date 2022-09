Regierung legt Entwurf für dritten Nachtragshaushalt vor

Kiel (dpa/lno) –

Mit einem dritten Nachtragshaushalt will die Landesregierung Folgen der Energiepreiskrise in Schleswig-Holstein abmildern. «Die Dynamik der Preissteigerung im Energie- und Baubereich trifft auch die Landesverwaltung mit einer großen Wucht», sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung. «Hinzu kommt das dritte Entlastungspaket des Bundes, das für den Landeshaushalt allein in 2023 rund 420 Millionen Euro an Belastung mit sich bringen wird.»

Der Entwurf der Regierung für einen dritten Nachtragshaushalt soll unter anderem einen zusätzlichen Bürgschaftsrahmen von 500 Millionen schaffen, um Unternehmen zu helfen, die durch gestiegene Energiekosten in finanzielle Probleme geraten sind. Zudem sind bis zu 170 Millionen Euro für Folgekosten der Krisen vorgesehen.